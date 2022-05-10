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Daily Mail: миллионам британцев грозит разорение из-за санкций против России

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Миллионам жителей Великобритании придется замерзать зимой из-за антироссийских санкций, пишет телеканал «360».

Они не смогут отапливать свои дома, так как цены на топливо резко взлетели.

Как написало Daily Mail со ссылкой на исполнительного директора энергетической компании Scottish Power (SP) Кита Андерсона, сейчас британцы с трудом могут оплачивать счета за электроэнергию.

К октябрю цифры в счетах приблизятся к 3000 фунтов стерлингов (более 250 тысяч рублей). По словам Андерсона, цены на газ продолжат увеличиваться. Причиной станет отсутствие альтернативных поставщиков топлива, которые смогут заменить импорт из России.

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