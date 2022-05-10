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Переговоры Германии и Катара о поставках СПГ наткнулись на препятствия

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Германия и Катар обсуждают долгосрочных поставках сжиженного природного газа (СПГ), но в переговорном процессе возникли трудности, сообщает телеканал «360».

По данным Reuters, разногласия связаны с основными условиями сделки и сроком возможного соглашения.

Источник агентства сообщил, что долгосрочное соглашение может стать угрозой для декарбонизации, к которой стремится Германия. При этом ФРГ конкурирует с другими странами за СПГ из Катара, написало РИА «Новости».

Катар настаивает, чтобы в соглашении о поставках был пункт, который не позволит Германии перенаправлять газ в другие районы Европы. Собеседник Reuters отметил, что в ближайшее время поставки СПГ из Катара в Германию не предвидятся. В мае переговоры между сторонами могут возобновиться.

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