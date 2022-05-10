Япония признала невозможным немедленный отказ от российской нефти

Япония не может прямо сейчас полностью отказаться от поставок нефти из России. При этом страна намерена постепенно снизить свою зависимость от российских энергоресурсов.

С таким заявлением выступил японский министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда, передает телеканал «360».

«Мы не можем сейчас отказаться от импорта российской нефти, но готовы постепенно отказываться от зависимости от российских энергоресурсов, в то же время находя альтернативные источники поставок», — процитировал министра ТАСС.

Так Хагиуда прокомментировал недавнее решение стран G7 поставить точку в вопросе зависимости от поставок российских энергоресурсов. Он в очередной раз повторил позицию премьер-министра Японии Фумио Кисиды. Ранее тот говорил, что страна поддерживает решение других участников G7, даже несмотря на сложность ситуации для самой Японии.