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Япония признала невозможным немедленный отказ от российской нефти

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Япония не может прямо сейчас полностью отказаться от поставок нефти из России. При этом страна намерена постепенно снизить свою зависимость от российских энергоресурсов.

С таким заявлением выступил японский министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда, передает телеканал «360».

«Мы не можем сейчас отказаться от импорта российской нефти, но готовы постепенно отказываться от зависимости от российских энергоресурсов, в то же время находя альтернативные источники поставок», — процитировал министра ТАСС.

Так Хагиуда прокомментировал недавнее решение стран G7 поставить точку в вопросе зависимости от поставок российских энергоресурсов. Он в очередной раз повторил позицию премьер-министра Японии Фумио Кисиды. Ранее тот говорил, что страна поддерживает решение других участников G7, даже несмотря на сложность ситуации для самой Японии.

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