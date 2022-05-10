Украина планирует «существенно увеличить» поставки топлива из США и ЕС через Польшу

Вице-премьера Украину Юлия Свириденко заявила, что через Польшу Украине намерена увеличить поставки нефтепродуктов из Европы и Соединенных Штатов — Киев уже получил соответствующее подтверждение от польской PERN SA. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Сейчас Польша может выступать крупным транзитером топлива для Украины, обеспечивая поступление более 200 тысяч тонн продукции ежемесячно», — сказала Свириденко.

По ее словам, через польские порты Украина сможет ввозить топливо из США, из региона Амстердам-Роттердам-Антверпен, а также с немецких, скандинавских и балтийских НПЗ.

Ранее «Газпром» «поймал» Польшу на покупке российского газа через виртуальный реверс из Италии и Франции. Топливо закачивают в подземные хранилища, они уже заполнены на 80%.

Также стало известно, что 7 мая заявки европейских потребителей на транзит газа из России по территории Украины снизились на 6,4% и составят 92,4 млн кубометров в сутки.