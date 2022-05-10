Бразилия намерена отменить пошлины на импорт стали

Власти Бразилии готовят постановление об отмене импортных пошлин на 11 видов продукции, в том числе стали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание «Эстаду ди Сан-Паулу», которое ссылается на источники в правительстве страны.

В публикации отмечается, что кроме стали, обнуление импортных пошлин затронет ряд продовольственных продуктов, входящих в базовую потребительскую корзину, а также стройматериалы.

Издание отмечает, что в пятницу власти могут дополнительно объявить о снижении на 10% единого тарифа на импорт в страны Южноамериканского общего рынка, куда наряду с Бразилией входят Аргентина, Парагвай и Уругвай.

Предполагается, что такие меры не окажут значительного негативного влияния на национальных производителей, поскольку ранее правительство снизило ставку налога на промышленные товары. Так правительство Бразилии намерено сдержать темпы инфляции, которая, по оценкам аналитиков рынка, должна составить около 8% в 2022 году.

Ранее в Бразилии Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) запретило импорт, продажу и распространение продукции марки Kinder. Это связано с тем, что в ней в Европе нашли сальмонеллу.