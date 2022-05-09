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В Саудовской Аравии снизились цены на нефть после вспышки коронавируса в Китае

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Friso Gentsch/dpa/Global Look Press

Саудовская Аравия снизила цены на нефть на фоне новых мер борьбы с коронавирусом в Китае из-за новой вспышки. Об этом сообщает Bloomberg.

Нефтяная компания Saudi Aramco также решила снизить цены из-за сложной ситуации с поставками на фоне спецоперации России на Украине. При этом организация решила изменить ценовую политику впервые за четыре месяца.

В публикации отметили, что речь идет о рекордном снижении цены на нефть ключевой марки Arab Light для поставок в Азию в июне до $4,40 за баррель. При этом на майские поставки действовала цена $9,35 за баррель.

В агентстве добавили, что Саудовская Аравия отправляет больше половины своего экспорта сырой нефти в Азию. Крупнейшими покупателями нефти являются Китай, Япония, Южная Корея и Индия.

8 мая газета The Telegraph написала, что страны мирового нефтяного картеля ОПЕК, в первую очередь Саудовская Аравия, отказались от увеличения добычи нефти по запросу Запада. В газете отметили, что отказ от снижения стоимости нефти может спровоцировать общемировую экономическую рецессию, которая приведет к снижению спроса на энергоносители.

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