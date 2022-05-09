Премьер-министр Японии высказался о запрете на импорт российской нефти

Япония приняла «тяжелое решение» по запрету импорта нефти из России.Об этом сообщил премьер-министр страны Фумио Кисида по итогам онлайн-саммита «Большой семерки». По его словам, «единство стран G7 важнее всего».

«Что касается нефти, то для нашей страны, во многом зависящей от импорта энергоресурсов, это очень тяжелое решение, но сейчас время, когда единство G7 важнее всего. С учетом заявления лидеров «семерки» мы решили принять меру по запрету импорта российской нефти. Япония продолжит для защиты мирового порядка тесно взаимодействовать с G7 и другими странами», — цитирует премьера телеканал «360».

Одновременно с этим он подтвердил намерение Японии сохранить доли в проектах «Сахалин-1» и Сахалин-2» по добыче природного газа и нефти.