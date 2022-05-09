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Назван курс рубля к осени

«Известия»: к осени 2022 года средний курс рубля окажется в диапазоне 75–82 за доллар

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К осени 2022 года средний курс рубля будет находиться в диапазоне 75–82 за доллар. Об этом свидетельствует консенсус-прогноз «Известий». Сообщается, то такой диапазон назвали более десяти экспертов, опрошенных изданием.

Ослабление отечественной валюты может произойти на фоне восстановления импорта в страну и преодоления логистических проблем, а также смягчения ограничений Центрального банка России (ЦБ РФ).

В ближайшее время рубль должен остаться на текущих позициях, прогнозируют эксперты.

На данный момент уже стартовал процесс снижения ключевой ставки, который работает как один из факторов в пользу ослабления курса российской валюты.

Ранее экономист Хестанов посоветовал россиянам не торопиться с продажей долларов и евро. Он допустил, что в дальнейшем тенденция к ослаблению курса доллара может измениться. В будущем, вероятно, обладатели евро и доллара смогут продать валюту выгоднее.

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