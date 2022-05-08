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В Греции заявили, что Европа не сможет отказаться от российского газа

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Страны Европы в настоящий момент не могут отказаться от поставок российского газа, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

ЕС и США пытаются отказаться от поставок энергоносителей из России, однако не смогут прекратить экспорт как минимум в ближайшие несколько лет. В связи с сильной энергозависимостью Брюссель откладывает введение эмбарго на голубое топливо.

«Мы в Европе прекрасно знаем, что не в состоянии ввести санкции, которые в конечном итоге навредят нам больше, чем России, и на этой позиции настаивает Греция», — цитирует Мицотакиса ФАН.

Евросоюз разрабатывает шестой пакет ограничений, в который также могут включить поставки российской нефти.

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