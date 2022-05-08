СМИ: Страны ОПЕК отказались от увеличения добычи нефти по запросу Запада

Страны мирового нефтяного картеля ОПЕК, в первую очередь Саудовская Аравия, отказались от увеличения добычи нефти по запросу Запада, сообщает газета The Telegraph.

Автор материала отмечает, что страны ОПЕК отказываются от просьб Соединенных Штатов и Европы по той причине, что повышение добычи нефти снизит доходы этих стран от экспорта энергоресурсов. При этом автор считает, что отказ от снижения стоимости нефти может спровоцировать общемировую экономическую рецессию, которая приведет к снижению спроса на энергоносители.

Еще одной причиной, по которой ОПЕК отказывается от наращивания нефтедобычи, автор называет роль России в соглашении ОПЕК+ и ее влияние на некоторые страны-участники картеля. Кроме того, отношения Саудовской Аравии (ключевого члена ОПЕК) и Соединенных Штатов испытывают кризис из-за политики президента США Джо Байдена.

Ранее Саудовскую Аравию упрекнули за отказ помочь Западу с санкциями против России.