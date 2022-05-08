Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Олимпийский чемпион сравнил Дзюбу с Ибрагимовичем и Роналду 04:53
Расмуссен считает, что Швеции и Финляндии необходимо вступать в НАТО, пока Россия... 04:50
Власти Красноярского края рассказали об ущербе от пожаров 04:41
Семак заявил, что ситуация с возможным уходом Дзюбы разрешится в ближайшее время 04:32
Из Индонезии депортировали двух россиян за обнаженную фотосессию... 04:26
Хоккеист «Вашингтона» Оши заявил, что Овечкин своей силовой игрой тянет... 04:20
Вратарь «Вашингтона» Самсонов заявил, что чуть не расплакался из-за фанатов клуба 03:53
Зеленский утверждает, что Байден должен посетить Киев 03:46
Врач рассказал, как избежать мышечных болей после дачных работ 03:40
Винер-Усманова: наши дети привыкли к рабству международных правил 03:40
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

СМИ: Страны ОПЕК отказались от увеличения добычи нефти по запросу Запада

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Charlie Riedel/AP

Страны мирового нефтяного картеля ОПЕК, в первую очередь Саудовская Аравия, отказались от увеличения добычи нефти по запросу Запада, сообщает газета The Telegraph.

Автор материала отмечает, что страны ОПЕК отказываются от просьб Соединенных Штатов и Европы по той причине, что повышение добычи нефти снизит доходы этих стран от экспорта энергоресурсов. При этом автор считает, что отказ от снижения стоимости нефти может спровоцировать общемировую экономическую рецессию, которая приведет к снижению спроса на энергоносители.

Еще одной причиной, по которой ОПЕК отказывается от наращивания нефтедобычи, автор называет роль России в соглашении ОПЕК+ и ее влияние на некоторые страны-участники картеля. Кроме того, отношения Саудовской Аравии (ключевого члена ОПЕК) и Соединенных Штатов испытывают кризис из-за политики президента США Джо Байдена.

Ранее Саудовскую Аравию упрекнули за отказ помочь Западу с санкциями против России.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть