В Германии опасаются волны банкротств из-за проблем с поставками энергии

Председатель Commerzbank Манфред Кноф заявил, что проблемы с поставками энергии в Германию несут риск роста числа банкротств в стране. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Handelsblatt.

«Энергоснабжение в Германии находится под угрозой, цепочки поставок разрываются, у нас высокая инфляция», — отметил Кноф.

По его словам, банк активно работает над тем, чтобы справиться с такими проблемами, как рост цен на сырье и трудности в цепочках поставок. При этом он добавил, что банки не должны «обманывать себя» и количество неплатежеспособных клиентов на немецком рынке, вероятно, увеличится.

Ранее сообщалось, что жители Германии могут оказаться в тяжелом положении из-за продолжающегося роста цен на продукты и топливо, который связан с санкциями против России. Политик от фракции «Зеленых» в бундестаге Андреас Одреч опасается, что такая плачевная экономическая ситуация в стране может привести к социальным волнениям в обществе.