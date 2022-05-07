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Spiegel: немцы могут оказаться в тяжелом положении из-за роста цен

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Martin Meissner/AP

Цены на продукты и топливо в Германии продолжают расти, особенно сильно из-за этого страдают люди с низким доходом. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на издание Spiegel.

Глава Ассоциации центров социального питания Йохен Брюль рассказал, что под конец месяца у многих немцев не остается средств на еду, особенно это касается свежих и здоровых продуктов.

По его словам, в мае число людей, которые обратились за помощью в Центр социального питания в Нюрнберге выросло в два раза – до 10 тыс. человек. Ситуацию усугубляют 600 тысяч беженцев с Украины.

На продолжающийся рост цен пожаловалась изданию одна из посетительниц центра.

«Все становится дороже с каждым днем. Я регулярно сдаю плазму, чтобы свести концы с концами, и рада, что это пока удается сделать», — сказала она.

Помимо роста цен на продукты немцы сетуют на увеличение стоимости бензина и электроэнергии. Как отметила учительница средней школы, ей приходится тратить €70-80 на заправку машины. Она также добавила, что старается меньше пользоваться машиной, электрическими приборами и больше ездить на велосипеде.

Политик от фракции «Зеленых» в бундестаге Андреас Одреч опасается, что такая плачевная экономическая ситуация в стране может привести к социальным волнениям.

Ранее сообщалось, что западные страны призывают Германию полностью отказаться от российского газа, несмотря на последствия.

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