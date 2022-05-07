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Bloomberg узнал о письме «Газпрома» европейским покупателям с разъяснениями по оплате газа

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Kacper Pempel/Reuters

«Газпром» написал письмо своим европейским клиентам, в котором разъяснил способы оплаты за газ в условиях санкций, передает Bloomberg.

По данным агентства, «Газпром» сообщил клиентам, что новый приказ, опубликованный Кремлем 4 мая, «уточняет процедуру», изложенную в первоначальном указе о платежах в рублях. В новом приказе говорится, что полученная от покупателей иностранная валюта подлежит обмену на рубли через счета в Национальном расчетном центре России.

В письме «Газпрома» говорится, что распоряжение обеспечивает прозрачность движения денежных средств от иностранных покупателей и исключает возможность участия в расчетах какой-либо «третьей стороны».

Ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что Еврокомиссия расценила решение «Газпрома» об отключении Польши и Болгарии от газа как нарушение Россией контрактов..

Симсон отметила, что следующей может стать любая страна Евросоюза. Еврокомиссар подчеркнула, что немедленных рисков, связанных со снабжением Евросоюза газом, пока нет. Болгария и Польша, лишившиеся газа из России, снабжаются по альтернативным маршрутам через Грецию и Германию.

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