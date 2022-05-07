Заявки на транзит российского газа через Украину упали на 6,4%

Заявки европейских потребителей на транзит газа из России по территории Украины снизились на 6,4% и составят 92,4 млн кубометров в сутки. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на данные «Оператора ГТС Украины».

Днем ранее заявки составляли 98,7 млн кубометров.

Как ранее сообщал «Газпром», подземные хранилища газа в Европе на данный момент в среднем заполнены на 34%.

Ранее сообщалось, что Италия с начала мая начала закачивать рекордные объемы российского газа. В первые дни мая поток газа был вдвое больше, чем на прошлой неделе, и почти в три раза больше, чем за неделю до этого. Этот тренд связывают с колебаниями цен и их увеличением по спотовым контрактам из-за событий на Украине и прекращения поставок энергоносителей в Польшу и Болгарию.

В конце апреля компания «Газпром» проинформировала о полной остановке газовых поставок партнерам в Польше и Болгарии PGNiG и «Булгаргаз», потому что они отказались платить за топливо в рублях, что было предусмотрено указом президента России Владимира Путина.