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Статистик Кузнецов назвал страны с самым дорогим и дешевым бензином

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Мария Девахина/РИА «Новости»

В Гонконге и Норвегии бензин стоит дороже всего в мире – $2,78 и $2,41 за литр соответственно. Самый дешевый бензин — в Алжире ($0,32) и Кувейте ($0,34). Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на врио завкафедрой статистики Государственного университета управления Николая Кузнецова.

«Справедливости ради нужно отметить, что в Венесуэле, Сирии, Ливии, Иране и Ираке цены бывают и ниже: известны случаи, когда в Венесуэле цена снижалась до 0,02 доллара за 1 литр. Но, с учетом всего происходящего в этих странах, эти цены — вопрос исключительно творчества, ничего общего не имеющего с реальной экономикой», — заявил Кузнецов.

По его словам, в мире бензин подорожал вслед за нефтью: до $1,33 за литр в мае.

Разницу в ценах на бензин в разных странах статистик объяснил отличиями в собственных нефтяных запасах, возможностью добычи нефти и нефтепереработки.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», цены на бензин и дизельное топливо существенно выросли в Словении. Цена литра бензина «европремиум 95» на автозаправках в стране сегодня колеблется от €1,617 до €1,619, литра «евродизеля» — от €1,816 до €1,824. Для потребителей, которые за 50-литровый бак бензина платили €75, теперь он стоит €80.

Ранее сообщалось, что Белый дом рассматривает возможность использования стратегических запасов нефти по одному миллиону баррелей ежедневно в течение нескольких месяцев. Данная мера может быть одобрена в рамках борьбы с ростом цен на бензин в США, а также сокращением импорта энергоносителей на фоне украинского кризиса.

До этого президент США Джозеф Байден отметил, что рекордная за 40 лет инфляция в США связана с ростом цен на бензин и энергоносители, что вызвано антироссийскими санкциями. Он подчеркнул, что издержки внутри страны связаны с санкциями против РФ, но отметил, что Россия платит цену выше.

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