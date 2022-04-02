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В Chanel объяснили отказ продавать товары россиянам санкциями

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Chanel

Chanel объяснила, что отказ в продаже их продукции россиянам связан с санкциями, которые компания должна соблюдать. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

«Chanel, являясь международной компанией, соблюдает требования законодательства, применимые к ее деятельности и сотрудникам в любой стране мира, включая экономические санкции», — говорится в заявлении.

Ранее блогер Лаура Джугелия пожаловалась на то, что магазины Chanel за границей отказываются продавать вещи гражданам России. По ее мнению, отказ в покупке не зависит от местоположения бутика, а связан с общей политикой бренда Chanel.

Блогер добавила, что сегодня такой же политики придерживаются все люксовые бренды.

Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «управляющие наследием «Великой Коко» таким образом решили присоединиться к русофобской кампании по «отмене России». Она осудила такой подход и подчеркнула, что Россия, будучи терпеливой и всепрощающей страной, «простили всем все, перевернув страницу и дав дорогу будущему», однако «эта дорога оказалась кольцевой», но это круг будет разорван.

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