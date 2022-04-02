Аналитик NTech предположила, что прокладки из Азии заменят привычные в РФ марки

Руководитель отдела аналитики исследовательской компании NTech Дарья Акимова заявила, что тампоны и прокладки привычных европейских брендов в РФ, возможно, заменят товары женской гигиены из Китая и Японии. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Высока вероятность того, что будут заходить какие-то другие азиатские марки: Япония, Китай, которые могут быть дешевле уже присутствующих на рынке», — подчеркнула Акимова.

По словам аналитика, в России работают и отечественные производители, занимающиеся изготовлением своей продукции для распространения внутри страны.

Акимова объяснила, что замеченный дефицит товаров женской гигиены может быть связан с заявлением ряда западных компаний о повышении цен на свою продукцию и планах уйти с рынка.

Ранее Минпромторг заявлял, что в России удалось решить вопрос с дефицитом бумаги.

Также Минздрав уточнял, что готов закупать некоторые лекарства в случае их дефицита.