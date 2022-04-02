Глава Минэкономики ФРГ выступил против наращивания военной поддержки Украины

Вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что ФРГ внимательно следит за тем, чтобы не стать объектом нападения со стороны России, поэтому она против наращивания военной поддержки Украины, передает ТАСС.

Он отметил, что Киеву сложно понять такую позицию.

«Однако в политике не бывает безупречной с моральной точки зрения позиции. Всегда есть соображения, продиктованные необходимостью предотвратить худшее. Из этого вытекают все политические шаги», — сказал Хабек.

Министр добавил, что рассчитывает на предстоящей неделе представить пакет законопроектов, призывающий снизить зависимость Германии от нефти и газа России благодаря широкому использованию возобновляемых источников энергии.

Ранее в ФРГ неоднократно заявляли, что не будут поставлять на Украину летальное оружие. Среди прочего, власти страны ссылались на коалиционное соглашение, в котором прописано обязательство не поставлять военную технику и боеприпасы в страны с территориальными конфликтами. Ситуация изменилась после начала специальной военной операции России на Украине.

Так, 26 февраля немецкое правительство впервые одобрило поставки оружия на Украину. Германия приняла решение предоставить Киеву 1 тыс. единиц противотанковых вооружений и 500 ракет Stinger.

2 апреля генеральный инспектор вооруженных сил Германии Эберхард Цорн заявил, что страна «ни в коем случае» не будет задействовать свои силы на Украине.