Fitch отозвало рейтинги 20 органов власти в РФ

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings отозвало долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) 20 российских местных и региональных правительств в местной и иностранной валюте. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет о рейтингах Москвы и области, Петербурга, Красноярского, Ставропольского, Алтайского краев, Республики Татарстан, Свердловской, Нижегородской, Оренбургской, Ярославской областей и ряда других регионов.

Долговые рейтинги региональных органов власти также были отозваны.

Ранее стало известно, что Fitch Ratings объявило о снижении рейтинга дефолта эмитента 20 регионов России, включая Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Татарстан, Новосибирскую область и другие.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, — в проекте «Газеты.Ru».