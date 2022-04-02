Премьер Орбан: от санкций на энергетический импорт из РФ Венгрия будет «парализована»

Премьер Венгрии Виктор Орбан полагает, что в стране ухудшится экономическая ситуация, если будут введены санкции против энергетического импорта из России. Об этом сообщает ТАСС.

«Если мы введем санкции на импорт энергоносителей, а они перекроют трубопроводы, то в Венгрии не просто станет холоднее, [не просто] температура снизится на один-два градуса, а вся страна окажется парализована», — сказал премьер.

По его мнению, в случае наступления такой ситуации многие потеряют работу.

Ранее встреча министров обороны «Вышеградской четверки» — Чехии, Польши, Венгрии и Словакии — в Будапеште не состоялась из-за позиции премьера Орбана по Украине. Венгрия одобрила санкции ЕС против России, однако выступает против ограничений, направленных на импорт энергоносителей, а также отказалась быть «транзитом» для поставок оружия Украине.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что у РФ есть опыт жизни под санкциями так, чтобы ей и ее партнерам было хорошо.