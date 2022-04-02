Bloomberg: у Shell могут возникнуть сложности с оплатой газа в рублях

Компания Shell может столкнуться с трудностями при оплате поставок российского газа в этом месяце, потому что Великобритания внесла в санкционный список «Газпромбанк», через который должны идти платежи. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Shell имеет как минимум два долгосрочных контракта, на которые повлияет это правило, что в совокупности эквивалентно примерно 1,5% годового экспорта «Газпрома» ключевым зарубежным клиентам», — говорится в сообщении.

Один из источников агентства при этом рассказал, что «Газпром» знает об этих сложностях и совместно с Shell ищет способы их решения.

«Мы внимательно следим за ситуацией», — заявили в пресс-службе Shell.

Хотя компания пообещала «поэтапно отказаться» от закупок российских нефтепродуктов, газа и СПГ, она продолжит получать их по долгосрочным контрактам до истечения срока их действия. Согласно данным Bloomberg, у Shell есть 20-летнее соглашение с экспортным подразделением «Газпрома» о получении 1,2 млрд кубометров газа в год до 2031 года с поставкой в ​​Германию. Кроме того, в 2009 году лондонская фирма подписала соглашение о ежегодных поставках трубопроводного газа в объеме около 1,4 млрд кубометров до 2028 года.

«Газпром» 1 апреля начал направлять контрагентам официальные письма о новом порядке оплаты газа в рублях. В компании подчеркнули, что продолжат соблюдать требование российского законодательства.