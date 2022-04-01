Reuters: в Минфине США заявили, что Вашингтон ведет Россию к созданию закрытой экономики

Американская администрация подталкивает Россию к созданию закрытой экономики, заявил неназванный представитель Министерства финансов США в беседе с Reuters. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению представительства американского министерства, западные санкции нанесли серьезный удар по российской экономике. Так, утверждается, что примерно половина валютных резервов ЦБ РФ без учета золота находится под санкциями стран Запада и России будет трудно перейти от производства сырья к производству того, что она потребляет.

Чиновник также заявил, что ограничения на обмен валюты в России означают, что стоимость рубля не определялась спросом и предложением, и пока в РФ нет «организованного черного рынка для обмена рубля». Он считает, что Россия является «одной из самых плохо подготовленных стран для успешного функционирования в качестве закрытой экономики».

В Минфине США также заявили, что хотели бы, чтобы антироссийские рестрикции были «изнурительными» и затрудняли деятельность Вооруженных сил РФ, особенно в части производства военной техники. Однако у министерства нет иллюзий, что санкции «незамедлительно нарушат военную активность России», отмечается в финансовом ведомстве США.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».