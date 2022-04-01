Новак пояснил ситуацию со снижением добычи нефти в России

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что снижение добычи нефти в стране связано с временной перереструктуризацией потоков, передает ТАСС.

По его словам, в настоящее время в России меняется логистика и вопросы, связанные с финансированием, из-за чего на рынке фиксируется волатильность и возможно временное снижение добычи нефти.

Ранее Новак сообщал, что, несмотря на санкции против страны, добыча нефти и газа продолжается в полном объеме.

Он обратил внимание, что влияние решения Соединенных Штатов и Великобритании отказаться от импорта российских нефти и нефтепродуктов оказалось незначительным для экономики России.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».