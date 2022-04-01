В США оценили влияние решения о высвобождении нефтяных резервов на цены

Принятое накануне решение Соединенных Штатов высвободить рекордное количество нефти из стратегических резервов уже привело к тому, что цены начали снижаться. Об этом заявил старший советник госдепартамента по энергетической безопасности Амос Хокстин, сообщает РИА «Новости».

«На мой взгляд, президент предпринял мощные шаги, призванные устранить дефицит на энергетических рынках, который стал прямым следствием проводимой [президентом России] Владимиром Путиным войны на Украине... И мы уже видим, что цены стали снижаться после объявленного президентом решения», — сказал представитель Госдепартамента, добавляя, что решение окажет «мощное влияние» на рынок нефти и энергоносителей в целом.

Накануне президент США Джо Байден принял решение о «самом крупном в истории» высвобождении запасов нефти из стратегических запасов страны. Вашингтон будет выводить на рынок «в среднем по миллиону дополнительных баррелей в день ежедневно в течение следующих шести месяцев».

От государств-партнеров Соединенные Штаты ожидают выпуска до 50 млн баррелей нефти.

Глава Национального экономического совета Белого дома Брайан Диз рассказал, что США обсуждают этот вопрос с Китаем и Индией. По его словам, индийские власти уже готовы к тому, чтобы присоединиться к высвобождению нефти из резервов.

Германия и другие страны-члены Международного энергетического агентства (МЭА) также намерены задействовать часть нефти из национальных резервов, а Великобритания, как писало агентство Bloomberg, изучает возможности для этого.