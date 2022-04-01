Почти половину городов России признали комфортными для проживания

В России в 2021 году 44% российских городов были признаны самими благоприятными для жизни. Об этом свидетельствуют данные индекса качества городской среды, рассчитанного Минстроем и «Дом.РФ».

«В 2021 году доля российских городов с благоприятной средой выросла на 10 процентных пунктов», — отмечается в исследовании.

Самым комфортным для проживания городом в России по итогам 2021 года стала Москва с 293 баллами из 360 возможных. Второе место у Санкт-Петербурга с результатом в 256 баллов. Третья строчка у Казани (210 баллов). Четвертое место у Нижнего Новгорода (209 баллов). Замыкает пятерку лидеров Ростов-на-Дону с результатом в 208 баллов.

По словам главы Минстроя Ирека Файзуллина, полученные показатели оказались куда выше, чем предусматривал федеральный проект. Поэтому сейчас важно не снижать темп и улучшать качество городской среды.

28 март РИА «Новости» со ссылкой на новое исследование сообщило, что зарплаты в малых и средних городах России примерно на четверть ниже, чем в крупных населенных пунктах. Самые высокие показатели отношения зарплаты к стоимости набора продуктов и услуг в провинции отмечены в Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах, а самые низкие — в Чечне и Кабардино-Балкарии.