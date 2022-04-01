«Газпром» прекратил участие в Gazprom Germania

Группа «Газпром» c 31 марта прекратила свое участие в немецкой компании Gazprom Germania GmbH. Об этом компания написала в Telegram-канале.

«31 марта группа «Газпром» прекратила свое участие в немецкой компании GAZPROM Germania GmbH и всех принадлежащих ей активах, в числе которых – Gazprom Marketing & Trading Ltd», — отметили в публикации.

23 марта Financial Times, ссылаясь на заявления представителей промышленности, сообщила, что тысячи британских компаний испугались огромного роста счетов за электроэнергию при возможном уходе дочерней компании «Газпрома» — Gazprom Energy — из страны.

FT указали, что российской компании на данный момент пытаются найти нового владельца. Однако власти Великобритании планируют ввести в Gazprom Energy «особую администрацию», что может означать так называемую национализацию предприятия.