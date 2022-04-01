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Инфляция в зоне евро в марте достигла рекорда в 7,5% в годовом исчислении

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Reuters

Инфляция в зоне евро в марте достигла нового максимального рекорда в 7,5% в годовом исчислении, увеличившись по сравнению с мартом 2021 года почти в 6 раз (1,3%). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные статистического агентства ЕС Евростат.

В феврале 2022 года инфляция была на уровне 5,9%.

Ранее газета Die Zeit со ссылкой на исследование Немецкого института экономических исследований сообщила, что в случае отказа от энергоресурсов из России экономику Германии ждет скачок инфляции и длительная рецессия. В исследовании говорится, что эмбарго на российские нефть и газ приведет к скачку инфляции в Германии на 2,3%.

По данным Евростата, инфляция в 19 странах еврозоны ускорилась в феврале до 5,9%, что стало рекордным показателем за последние 25 лет. В 27 странах ЕС рост цен в годовом выражении в феврале составил и вовсе 6,2%. Основной вклад в общую инфляцию внесли подорожавшие энергоресурсы и сверхмягкая монетарная политика ЕЦБ.

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