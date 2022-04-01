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Внутренний турпоток в России за несколько месяцев может превысить 31 млн человек

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Артур Лебедев/РИА «Новости»

Внутренний турпоток в России с мая по сентябрь 2022 года суммарно может превысить 31 млн человек. Об этом на встрече правительства с представителями туристической отрасли заявила глава Ростуризма Зарина Догузова

«Внутренний турпоток в России в этом году, в зависимости от региона, вырастет от 4% до 30%, суммарно превысив 31 млн человек», — отметила Догузова.

По ее словам, самый большой рост будет заметен на юге страны, где прирост составит 30% по сравнению с показателями 2021 года. Всего же на юге России с мая по сентябрь отдохнут более 8 млн человек.

Догузова добавила, что в этом году планируется не только удержать занятость в туризме, но и увеличить ее. Например, в 2022 году в этой сфере будет работать не менее 2,7 млн человек.

Она поделилась, что больше половины (60%) туристов в этом году хотят отдохнуть на море. Второе место занял культурно-познавательный туризм (20%). Третье место у активного отдыха в горах. То есть походы, трекинги, сплавы.

18 марта генеральный директор одной из российских турфирм Сергей Ромашкин заявил, что туристической отрасли потребуется около двух месяцев на отработку новых путей для заграничных поездок из России.

По его словам, ранее въездной туризм делился на два основных рынка. Прибытия из Европы давали где-то половину турпотока. Больше всего туристов прибывало из Германии и Франции. Вторым туристическим рынком был Китай, который давал еще около 40% прибытий.

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