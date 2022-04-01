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МИД Индии назвал Европу основным покупателем российской нефти

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Nick Oxford/Reuters

Большинство покупателей нефти из России находятся в Европе. Об этом на первом «Индийско-британском форуме по стратегии будущего» заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар.

«Недавно Европа купила на 15% больше нефти и газа из России, чем месяцем ранее. В целом, основные покупатели российского топлива находятся именно в Европе», — отметил глава индийского МИД.

По его словам, для многих стран вполне обыденно искать выгодные для себя предложения, когда те выходят на рынок. Джайшанкар добавил, что всего через несколько месяцев можно снова посмотреть на список покупателей нефти и газа из России, и он кардинально не изменится. Кроме того, Индия вряд ли войдет в первую десятку в этом списке.

31 марта Bloomberg, ссылаясь на свои источники, сообщил, что Россия решила продавать Индии нефть Urals со скидкой до $35 за баррель. По информации издания, это связано со снижением интереса со стороны других покупателей.

Ранее издание Business Standard сообщило, что Индия заинтересована в импорте около 15 млн баррелей российской нефти. По информации издания, сделка, вероятно, будет осуществляться в рублях или рупиях.

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