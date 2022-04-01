Глава BASF допустил, что запрет на импорт газа из России вызовет сильнейший кризис в Германии

Генеральный директор немецкого химического концерна BASF Мартин Брудермюллер заявил, что при эмбарго в отношении поставок энергоносителей из России, может последовать крупнейший кризис в Германии со времен окончания Второй мировой войны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Мы что, хотим разрушить всю нашу экономику с открытыми глазами? Что мы создали за десятилетия? Я думаю, что такой эксперимент был бы безответственным», — сказал Брудермюллер.

Также гендиректор концерна подчеркнул. что в случае запрета на импорт энергоносителей из РФ произошел бы беспрецедентный экономический ущерб для ФРГ.

Полный отказ от поставок российского природного газа в Германию может быть лишь при среднесрочной перспективе, добавил Брудермюллер.

Ранее в Германии заявили, что Россия может получить рекордные доходы от экспорта газа.

Также бургомистр Гамбурга Ченчер не исключил, что эмбарго на энергоресурсы из РФ приведет к нищете в Германии.