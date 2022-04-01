Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Капризов поделился эмоциями после установленного им рекорда в «Миннесоте» 08:55
Foreign Policy: мир не демонстрирует единства с США по экономической изоляции РФ 08:53
Иностранцы стали реже получать российское гражданство 08:45
Гол и передача Наместникова помогли «Далласу» обыграть «Сан-Хосе» 08:40
Вирусолог предупредил о новой волне коронавируса в России через месяц 08:22
Экс-наставник «Спартака» Каррера сравнил красно-белых со сборной Италии 08:13
Сомнолог Бузунов предупредил об опасности частых пробуждений ночью 08:06
Американский журналист подловил руководство США на попытке скрыть ложь о РФ 07:58
Промес обогнал Аленичева и Ананко по матчам за «Спартак» в чемпионате... 07:55
«Лидер франшизы»: «Миннесота» опубликовала фото Капризова после... 07:48

Reuters: британские банки опасаются на фоне ограничений по вкладам россиян

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Представители банков Британии заявили, что инициатива властей страны, вводящая ограничения на максимальные размеры банковских депозитов россиян, является невыполнимой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Ряд представителей банковского сектора не уверен, что реализовать и принять ограничения против граждан РФ неправомерно.

«То, что предлагается, незаконно. Тут не может быть никаких вопросов», — пояснил один из собеседников агентства.

Как подчеркнул источник, при выполнении планов правительства последует нарушение законодательства о равенстве и дискриминации на основании национальной принадлежности.

Предварительно, банки потребовали у государства гарантий, что российские клиенты не начнут оспариваться ограничения в судах.

До этого российские банки ответили, как будут работать под новыми британскими санкциями.

Ранее сообщалось, что крупнейшие российские банки начали снижать ставки по вкладам.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть