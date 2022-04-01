Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Клишас анонсировал рассмотрение поправок в УК о наказании за исполнение... 09:00
Капризов поделился эмоциями после установленного им рекорда в «Миннесоте» 08:55
Foreign Policy: мир не демонстрирует единства с США по экономической изоляции РФ 08:53
Иностранцы стали реже получать российское гражданство 08:45
Гол и передача Наместникова помогли «Далласу» обыграть «Сан-Хосе» 08:40
Вирусолог предупредил о новой волне коронавируса в России через месяц 08:22
Экс-наставник «Спартака» Каррера сравнил красно-белых со сборной Италии 08:13
Сомнолог Бузунов предупредил об опасности частых пробуждений ночью 08:06
Американский журналист подловил руководство США на попытке скрыть ложь о РФ 07:58
Промес обогнал Аленичева и Ананко по матчам за «Спартак» в чемпионате... 07:55

В Японии заявили, что страну не затронет новый порядок оплаты за газ из России

Минэкономики Японии заявило, что новый порядок оплаты за газ из России не затронет страну

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Reuters

Новый порядок оплаты за поставки российского газа не затрагивают поставки сжиженного природного газа, которые поступают в Японию из России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на японское Министерство экономики.

По мнению представителей ведомства, по этой причине изменения не должны оказать какого-либо влияния на поставки сырья в страну и на оплату за него.

«Природный газ, обозначенный в порядке оплаты, поставляемый в рамках действующих контрактов по газопроводам в Европу. Это не затрагивает импортируемый Японией СПГ, поэтому мы считаем, что влияния на поставки и способы оплаты не будет», — пояснили в Минэкономики Японии.

31 марта стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о торговле газом с недружественными странами (в этот список входят все страны ЕС), который обязывает такие государства платить за энергоресурсы в рублях.

При этом страны Большой семерки (G7) приняли решение призвать местные компании не принимать счета в рублях за поставки газа РФ. Соответствующее соглашение было достигнуто на чрезвычайном совещании министров энергетики США, Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии и Японии. Позднее к этому решению присоединился и Евросоюз.

Ранее эксперт по геополитическим вопросам Пьер-Эммануэль Томанн рассказал, что отказ от соблюдения нового порядка расчетов за российский газ может привести к тому, что в Европе начнутся внутренние проблемы.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть