Белый дом рассказал об «искусственном» укреплении рубля

Российские власти ведут «искусственное накачивание рубля». Таким мнением поделилась директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд, пишет РИА «Новости».

Она указала со ссылкой на данные Московской биржи, что 31 марта стал девятым днем роста рубля к доллару и евро, и в итоге за март они подешевели более чем на 12% — до 83,2 рубля и 92,5 рубля соответственно.

Исторические максимумы 10 марта обновили американский доллар и евро — они поднимались на Московской бирже до рекордных значений: 121,53 рубля и 132,42 рубля соответственно.

«Мы видим искусственное накачивание рубля Центробанком и правительством РФ», — заявила Бедингфилд на брифинге.

Санкции против России работают, уверена представительница США. По ее данным, в России «драматическая инфляция», а инвесторы отказываются от вложений в экономику. Бедингфилд считает, курс рубля больше не является адекватным индикатором положения дел в экономике РФ.

Курс доллара снижается на протяжении последних четырех дней. Рубль отыграл значительную часть падения, которое произошло после начала военной спецоперации на Украине. Сразу после начала падения рубля цены на многие товары увеличились на 50–60%, а в последующие дни продолжили расти. Но сейчас обратного эффекта не наблюдается. «Газета.Ru» спросила экспертов, почему так происходит и отразится ли укрепление рубля на стоимости повседневных товаров – продуктов, бытовой техники и электроники.