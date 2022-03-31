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Байден назвал кризисом ситуацию с высокими ценами на бензин в США

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Johanna Geron/Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что ситуация с высокими ценами на бензин в стране стала кризисной. Об этом он сообщил на брифинге, передает ТАСС.

«Помните, мы — единственная страна, которая превращала каждый кризис, с которым мы когда-либо сталкивались, в удобный случай. У нас кризис — цены на АЗС», — сказал он.

Ранее сообщалось, что свыше 40% жителей США считают, что в росте цен на бензин в стране виноваты американские власти, а 24% — санкции в отношении России, свидетельствуют данные опроса, проведенного Квиннипэкским университетом.

Участники исследования в качестве главной причиной недавнего роста стоимости бензина назвали экономическую политику администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена (41%), военные действия на Украине и антироссийские санкции (24%), завышение цены со стороны нефтедобывающих компаний (24%), увеличение спроса на фоне снятия антикоронавирусных ограничений (5%).

Согласно результатам опроса, наиболее острой проблемой для большинства американцев является рост цен. Так, у 39% граждан вызывает беспокойство инфляция. За ней идет вопрос иммиграции, который называют приоритетным 19% респондентов. А 13% опрошенных больше всего тревожат боевые действия на Украине.

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