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Минфин России исполнил обязательства по выплате $329 млн по еврооблигациям

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Минфин России в полном объеме выплатил $329 млн по еврооблигациям с погашением в 2030 году. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Минфин России информирует, что средства для выплаты купонного дохода и частичного погашения основного долга по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации с окончательным сроком погашения в 2030 году в общей сумме 329,2 млн долларов США получены платежным агентом по еврооблигациям (The Bank of New York Mellon)», — говорится в сообщении.

Ранее Минфин объявил о досрочном выкупе евробондов с погашением на 4 апреля за рубли.

В ведомстве добавили, что владельцы выкупаемых облигаций с 29 по 30 марта могут направить в Национальный расчетный депозитарий поручения, чтобы перевести облигации на казначейский счет Минфина в Национальном расчетном депозитарии (НРД).

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