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Байден: США ожидают от партнеров выпуска до 50 млн баррелей нефти из резервов

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Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты ожидают от государств-партнеров выпуска из резервов до 50 миллионов баррелей нефти. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я жду, чтобы увидеть, сколько конкретно баррелей высвободят наши партнеры из их поставок. Моя догадка, это число может быть между 30-50 миллионами баррелей. И чем больше будет это число, тем вероятней снижение цен», -— сказал американский президент.

При этом он не уточнил, о каких странах идет речь.

Сами Соединенные Штаты приняли решение о «самом крупном в истории» высвобождении запасов нефти из стратегических запасов. Согласно заявлению Белого дома, страна будет выводить на рынок «в среднем по миллиону дополнительных баррелей в день ежедневно в течение следующих шести месяцев».

Агентство Bloomberg ранее писало, что Великобритания также изучает возможность высвобождения нефти из резервов в координации с союзниками «по всему миру».

Кроме того, Германия и другие страны-члены Международного энергетического агентства (МЭА) намерены задействовать часть нефти из национальных резервов.

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