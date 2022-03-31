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РИА «Новости»: указ об оплате газа в рублях не означает, что клиенты «Газпрома» 1 апреля останутся без газа

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Указ президента России Владимира Путина об условиях оплаты за газ не означает, что уже 1 апреля кто-то из европейских клиентов «Газпрома» останется без голубого топлива. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

Он заявил, что согласно некоторым контрактам, первые платежи за газ в рублях должны поступить в компанию только во второй половине апреля и мае.

Так, 31 марта Путин подписал указ о торговле газом с недружественными странами, который обязывает такие государства платить за энергоресурсы в рублях. Для совершения покупки западные страны должны будут открыть рублевые счета в российских банках. При этом российский лидер отметил, что Москва «не будет заниматься благотворительностью» и в случае отказа от оплаты в рублях будет считать это нарушением контракта.

Недавно страны Большой семерки (G7) приняли решение призвать местные компании не принимать счета в рублях за поставки газа РФ. Соответствующее соглашение было достигнуто на чрезвычайном совещании министров энергетики США, Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии и Японии. Позднее к этому решению присоединился и Евросоюз.

Также стало известно, что Франция не согласится на требование Москвы оплачивать поставки российского газа в рублях.

28 марта Путин поручил правительству, Банку России и ПАО «Газпром» реализовать меры по переводу на рубли расчетов за газ с недружественными странами до 31 марта.

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