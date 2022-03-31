Bloomberg: Британия изучает возможность высвобождения нефти из резервов

Великобритания изучает возможность высвобождения нефти из резервов, передает Bloomberg.

По данным агентства, министр по делам бизнеса Великобритании Кваси Квартенг заявил, что страна может присоединиться к США, которые намерены высвободить нефть из стратегических запасов в координации с союзниками «по всему миру».

Ранее президент США Джо Байден после консультаций с союзниками и партнерами принял решение о «самом крупном в истории» высвобождении запасов нефти из стратегических запасов страны.

Вашингтон будет выводить на рынок «в среднем по миллиону дополнительных баррелей в день ежедневно в течение следующих шести месяцев». В начале марта Байден заявлял, что Соединенные Штаты готовы к новым товарным интервенциям для стабилизации мировых цен на нефть.

При этом страна объявила о запрете на импорт российских энергоносителей из-за событий на Украине. Согласно аналитикам JPMorgan, это решение грозит США «огромными финансовыми потерями», потому что они составляют более 8% от всего американского импорта, а ближневосточные поставщики не пытаются помочь американской стороне справиться с последствиями санкций.