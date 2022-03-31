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США объявили о «самом крупном в истории» высвобождении запасов нефти

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LM Otero/AP

Президент США Джо Байден после консультаций с союзниками и партнерами принял решение о «самом крупном в истории» высвобождении запасов нефти из стратегических запасов страны. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Вашингтон будет выводить на рынок «в среднем по миллиону дополнительных баррелей в день ежедневно в течение следующих шести месяцев».

«Масштабы этого высвобождения беспрецедентны: в мире никогда не было высвобождения запасов нефти с такой скоростью в 1 миллион в день за такой период времени. Этот рекордный релиз обеспечит исторический объем поставок, который будет служить промежуточным звеном до конца года, когда внутреннее производство [нефти] увеличится», — говорится в сообщении.

В начале марта Байден заявлял, что Соединенные Штаты готовы к новым товарным интервенциям для стабилизации мировых цен на нефть.

При этом страна объявила о запрете на импорт российских энергоносителей из-за событий на Украине. Согласно аналитикам JPMorgan, это решение грозит США «огромными финансовыми потерями», потому что они составляют более 8% от всего американского импорта, а ближневосточные поставщики не пытаются помочь американской стороне справиться с последствиями санкций.

Германия и другие страны-члены Международного энергетического агентства (МЭА) также намерена задействовать части нефти из национальных резервов.

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