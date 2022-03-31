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#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
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В США назвали виновников роста цен на бензин

Опрос Quinnipiac University показал, что 40% американцев винят власти в росте цен на бензин

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Andrew Kelly/Reuters

Свыше 40% жителей США считают, что в росте цен на бензин в стране виноваты американские власти, а 24% — санкции в отношении России, свидетельствуют данные опроса, проведенного Квиннипэкским университетом.

Участники исследования в качестве главной причиной недавнего роста стоимости бензина назвали экономическую политику администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена (41%), военные действия на Украине и антироссийские санкции (24%), завышение цены со стороны нефтедобывающих компаний (24%), увеличение спроса на фоне снятия антикоронавирусных ограничений (5%).

Согласно результатам опроса, наиболее острой проблемой для большинства американцев является рост цен. Так, у 39% граждан вызывает беспокойство инфляция. За ней идет вопрос иммиграции, который называют приоритетным 19% респондентов. А 13% опрошенных больше всего тревожат боевые действия на Украине.

Недавно рейтинг одобрения работы Байдена упал до рекордно низкого уровня за все время его пребывания на президентском посту.

Также стало известно, что Белый дом рассматривает возможность использования стратегических запасов нефти по одному миллиону баррелей ежедневно в течение нескольких месяцев.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».

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Операция на Украине. Новости
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