Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Семейный врач Демихова объяснила, можно ли очистить организм от шлаков с помощью... 10:13
В Афганистане запретили выращивать мак 10:06
Резцова выиграла масс-старт на чемпионате России по биатлону в Тюмени 09:59
Мединский заявил, что у Киева изменилась позиция по вопросу о нейтральном... 09:59
Чимаев установил уникальное достижение в истории UFC 09:44
Вице-премьер Качиньский: Польша открыта для размещения ядерного оружия США 09:43
В Москве за сутки выпало 50% месячной нормы осадков 09:36
50-летняя женщина решила выносить ребенка для собственной дочери 09:30
В Японии выступили за усиление санкций против России 09:19
Врач предупредила о развитии цирроза печени при резком похудении 09:15

Страны ОПЕК+ договорились повысить добычу нефти

ТАСС: cтраны ОПЕК+ поддержали решение увеличить нефтедобычу в мае на 432 тыс. б/с

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Страны ОПЕК+ поддержали решение увеличить добычу нефти в мае. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источники.

На заседании Мониторингового комитета ОПЕК+ государствам – членам организации было рекомендовано восстановить добычу нефти в мае на 432 тыс. баррелей в сутки.

«Мониторинг обсуждал увеличение на 432 тыс. б/с, это и есть рекомендация», — сказал один из источников агентства.

Данную информацию подтвердил другой источник.

Недавно старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Эймос Хокстин заявил, что Соединенные Штаты намерены увеличить объемы добычи нефти для удовлетворения внутреннего и мирового спроса.

Ранее в марте глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол призывал нефтедобывающие страны нарастить темпы добычи ресурсов для выравнивания ситуации на рынке.

До этого директор исследовательского подразделения ОПЕК Айед аль-Кахтани отмечал, что, по мнению представителей организации, текущие исторически высокие цены на нефть являются «нездоровыми» для всех участников рынка.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть