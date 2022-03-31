Die Zeit: запрет на российские нефть и газ приведет к новому росту цен в Германии

В случае отказа от энергоресурсов из России экономику Германии ждет скачок инфляции и длительная рецессия. Об этом пишет газета Die Zeit, ссылаясь на исследование Немецкого института экономических исследований.

В исследовании говорится, что эмбарго на российские нефть и газ приведет к скачку инфляции в Германии на 2,3%. По данным исследования, в случае долгосрочного отсутствия российских нефти и газа, экономика Германии начнет падать. Общий спад может составить 3%, а рецессия может растянуться на десятилетие.

В исследовании подчеркивается, что кризис из-за отсутствия российских энергоресурсов можно будет сопоставить с кризисом во время пандемии коронавируса. Например, Германии придется пойти на издержки и отказаться от инвестиций в «зеленую» экономику.

Ранее в четверг газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщила, что российская компания «Газпром» сейчас работает над сценарием полной остановки поставок газа «недружественным странам», то есть Европейскому союзу, и оценивает последствия такого шага.