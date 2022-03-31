Япония назвала ресурсы из России, импорт которых трудно заменить

Японское министерство экономики, торговли и промышленности перечислило импортируемые с территории России ресурсы, которые будет сложно заменить в краткосрочной перспективе. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

Как отмечается, в перечень попали сжиженный природный газ (СПГ), газ, используемый при производстве полупроводников, уголь, палладий, нефть, а также ферросплавы для производства в том числе нержавеющей стали.

Согласно документу, зависимость Токио от Москвы по поставкам нефти составляет 3,6%, по поставкам СПГ — 8,8%. Кроме того, на импорт палладия из РФ приходится 43% от общего импорта страны. В связи с этим Япония обратилась к другим странам-экспортерам с призывом активизировать соответствующее производство.

Ранее сообщалось, что правительство Японии намерено внести поправки в законодательство, касающееся тарифных мер, чтобы повысить пошлины на ввоз некоторых видов продукции и сырья из России. Так, пошлина на импорт древесины повысится с 4,8 до 8%, лосося и икры — с 3,5 до 5%, краба — с 4 до 6%.