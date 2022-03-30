СМИ узнали о планах ЕС ужесточить санкции в отношении России в ближайшие дни

Евросоюз изучает возможность ужесточения санкций в ближайшие дни. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, пишет ТАСС.

По информации источников издания, ЕС рассматривает возможность введения санкций против российских банков и ужесточения ограничения на использование криптовалюты, чтобы предотвратить попытку обойти финансовые ограничения Запада. Ограничительные меры планируется также ввести в отношении семей бизнесменов.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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