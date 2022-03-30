Минторг США сообщил о росте ВВП в стране в IV квартале на 6,9% в пересчете на год

Валовый внутренний продукт США в четвертом квартале текущего года, если верить последней третьей оценке, увеличился на 6,9% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Об этом заявило бюро экономического анализа министерства торговли Соединенных Штатов, передает РИА «Новости».

Аналитики рассказали порталу DailyFX, что ожидали повышения оценки до 7,1%. Вторая оценка предполагала рост на 7%, первая — на 6,9%.

Ранее глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что американскому правительству будет сложно в нынешних геополитических условиях добиться «мягкой посадки» национальной экономики и обеспечить снижение уровня инфляции при недопущении роста безработицы.

До этого сообщалось, что конфликт вокруг Украины отнимет от мирового ВВП как минимум 1%. А рост цен ускорится на 2,5 процентных пункта. Перебои с пшеницей могут привести к голоду, а рост цен на металлы — к бедности. Такой прогноз дали эксперты Организации экономического сотрудничества и развития. Аналитики, опрошенные «Газетой.Ru», согласились с мнением ОЭСР.