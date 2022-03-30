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Клиенты Сбера более 150 тыс. раз воспользовались сервисом «Дать в долг»

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Максим Блинов/РИА «Новости

Более 150 тыс. раз клиенты Сбербанка воспользовались сервисом «Дать в долг» за три месяца с момента запуска такой опции в разделе «Диалоги», сообщает пресс-служба банка. При этом 80% займов уже возвращено, учитывая, что время возврата некоторых долгов пока не подошло, так что по факту просроченных займов еще меньше.

«Сервис «Дать в долг» в СберБанк Онлайн, который мы запустили в декабре 2021 года, помогает сделать процесс возврата долгов комфортнее для обеих сторон, дисциплинирует пользователей более ответственно относиться и к своим, и к заемным деньгам. Статистика показывает, что наши клиенты активно его используют, значит, сервис действительно помогает выстроить понятные финансовые отношения и сохранять добрые отношения между людьми», — сказал вице-президент, директор дивизиона «Цифровая платформа» Сбербанка Алексей Круглов.

Тому, кто дает взаймы, достаточно перевести деньги и указать срок их возврата. При этом банк не станет списывать средства со счета должника, если деньги не будут возвращены в срок, а лишь пришлет напоминание о необходимости вернуть платеж.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно зайти в «Диалоги» и выбрать чат с человеком, которому планируется перевод денег, нажать на «+» и выбрать категорию «Дать в долг». Затем — указать сумму и дату возврата. После перевода получателю придет push-уведомление, а в чате появится возможность отслеживать возврат долга.

Когда приблизится дата возврата денег, должник получит push-уведомление с напоминанием, что через несколько дней нужно будет вернуть долг. Все расчеты пользователь производит самостоятельно — банк только деликатно напоминает человеку о необходимости это сделать.

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