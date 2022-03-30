Глава французского Минфина назвал рост цен на бензин большой проблемой

Множество жителей Франции ежедневно сталкиваются с проблемами из-за постоянно растущих цен на бензин. Об этом в эфире радиостанции Europe 1 заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

«У миллионов французов рост цен на бензин вызывают ежедневно большие трудности», — отметил министр.

Он добавил, что хуже всего приходится тем, для кого автомобиль стал средством заработка. Поэтому текущая ситуация сильно давит на граждан.

По его словам, из-за подорожания топлива правительство Франции оказывает поддержку жителям страны. Например, власти предоставили скидку в 18 центов за каждый литр бензина.

28 марта мужчина во Франции выразил возмущение президенту Франции Эммануэлю Макрону в связи возросшими ценами на топливо, он говорил, что его зарплаты перестало хватать на достойную жизнь.