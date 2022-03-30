Силуанов объяснил предложение Минфина по выкупу евробондов за рубли

Предложение Минфина России по досрочному выкупу евробондов за рубли с погашением 4 апреля 2022 года ориентировано на российских держателей ценных бумаг. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, передает «Прайм».

«Мы в данном случае предложили напрямую рассчитываться с нашими резидентами в рублях, с тем, чтобы не дискриминировать наших держателей ценных бумаг, и предложили возможность выкупа у российских резидентов наших обязательств», — отметил министр.

Он добавил, что это решение связано с тем, что деньги, поступившие в Euroclear, доходят до иностранных держателей, но зависают по держателям российских резидентов.

По его словам, оплата будет происходить в рублях и никаких ограничений в расчетах не будет. С точки зрения выполнения обязательств решение вполне справедливое.

29 марта Минфин России объявил о досрочном выкупе евробондов с погашением на 4 апреля за рубли. В ведомстве добавили, что владельцы выкупаемых облигаций с 29 по 30 марта могут направить в Национальный расчетный депозитарий поручения, чтобы перевести облигации на казначейский счет Минфина в Национальном расчетном депозитарии (НРД).