Ле Мэр: Франция предусмотрела сценарий, при котором Россия прекратит поставки газа

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что страна предусмотрела все сценарии, в том числе тот, при котором Россия прекратит поставки газа в Европу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию Europe 1.

Он добавил, что такой сценарий был бы катастрофическим, однако он рассматривается.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным, что платить за контракты по российскому газу в рублях невозможно.

28 марта Путин поручил правительству, Банку России и ПАО «Газпром» до 31 марта реализовать меры по переводу на рубли расчетов с недружественными странами, которые ввели в отношении РФ санкции.

Ряд стран заявили, для них оплачивать российский газ в рублях не проблема, в частности Молдавия и Болгария. Другие, к примеру Австрия и Германия, выступили против, ссылаясь на условия действующих контрактов.