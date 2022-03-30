АТОР объяснила, как россияне будут летать в Турцию летом

Туроператоры договорились с авиакомпанией Turkish Airlines, которая выделит места для вывоза россиян в Турцию в предстоящий теплый сезон. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«Российские туроператоры планируют летом возить туристов в Анталью на самолетах Turkish Airlines, соответствующие документы о выделении туркомпаниям блоков мест находятся в стадии подписания», — говорится в сообщении.

В ассоциации добавили, что речь идет о выделении по 400 тыс. кресел на рейсах в Анталью для двух российских туроператоров — Coral Travel и Pegas Touristik — с конца апреля по октябрь 2022 года.

В пресс-релизе указали, что у обоих туроператоров есть туры с блочным перелетом в Анталью. Средняя стоимость недели отдыха на двоих в трехзвездочном отеле с услугой «все включено» составит чуть больше 125 тыс. рублей.

28 марта АТОР сообщила, что с 1 апреля 2022 года вступает в силу соглашение о взаимной отмене визовых требований между Республикой Корея и Россией, в том числе страну можно посетить и с целью туризма.